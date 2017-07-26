Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2017, среда, 10:00
+26°C
Завтра +26°C
+26°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
26. 07. 2017

В Швейцарии арестовали мужчину, напавшего с бензопилой на людей

В Швейцарии полиция арестовала 51-летнего мужчину, который напал с бензопилой на людей в городе Шаффхаузен. Сразу же после инцидента преступника объявили в международный розыск. Его задержали в швейцарском городе Тальвиль, сообщают информагентства.

24 июля мужчина с бензопилой напал на работников страховой компании в швейцарском городе Шаффхаузене. Пять человек были ранены, причем у двух пострадавших были диагностированы серьезные травмы.
 
Злоумышленник скрылся с места происшествия на машине. Вскоре полиция установила личность маньяка с бензопилой. Это был 50-летний Франк Врузис, который жил в лесу в окрестностях Шаффхаузен. Он отличался агрессивным поведением и имел судимости.
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.