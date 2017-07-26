В Швейцарии арестовали мужчину, напавшего с бензопилой на людей

В Швейцарии полиция арестовала 51-летнего мужчину, который напал с бензопилой на людей в городе Шаффхаузен. Сразу же после инцидента преступника объявили в международный розыск. Его задержали в швейцарском городе Тальвиль, сообщают информагентства.
В Швейцарии полиция арестовала 51-летнего мужчину, который напал с бензопилой на людей в городе Шаффхаузен. Сразу же после инцидента преступника объявили в международный розыск. Его задержали в швейцарском городе Тальвиль, сообщают информагентства.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.