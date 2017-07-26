В Швейцарии арестовали мужчину, напавшего с бензопилой на людей

В Швейцарии полиция арестовала 51-летнего мужчину, который напал с бензопилой на людей в городе Шаффхаузен. Сразу же после инцидента преступника объявили в международный розыск. Его задержали в швейцарском городе Тальвиль, сообщают информагентства.

24 июля мужчина с бензопилой напал на работников страховой компании в швейцарском городе Шаффхаузене. Пять человек были ранены, причем у двух пострадавших были диагностированы серьезные травмы.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на машине. Вскоре полиция установила личность маньяка с бензопилой. Это был 50-летний Франк Врузис, который жил в лесу в окрестностях Шаффхаузен. Он отличался агрессивным поведением и имел судимости.