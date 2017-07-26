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26. 07. 2017

Милиция спасла минчанина «под кайфом» от прыжка с 9-го этажа

Источник фото: ГУВД

Среди ночи 25 июля 29-летний житель Минска, находясь под воздействием наркотиков, пытался спрыгнуть с девятого этажа дома номер 60 по улице Солтыса. Сотрудники милиции помешали молодому мужчине совершить самоубийство, сообщили сегодня в ГУВД Мингорисполкома.

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В два часа ночи в оперативно-дежурную часть Партизанского РУВД позвонила жительница дома, которая рассказала, что на балконе 9-го этажа стоит мужчина. С ее слов, он собирался спрыгнуть вниз. 
 
Прибывшие на место происшествия милиционеры увидели  молодого человека на балконе. Его руки были в крови, поскольку они перерезал вены куском стекла. Осколок он прижимал к своему горлу и выкрикивал угрозы. Пока один правоохранитель отвлекал мужчину разговором, другие проникли в квартиру и не дали ему спрыгнуть. 
 
Минчанина доставили в РНПЦ психического здоровья в Новинках. Предварительно установлено, что у него была передозировка наркотиками. Сейчас оперативники выясняют, у кого мужчина получил психотропное вещество.
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