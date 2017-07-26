В Совмине объяснили, почему согласовывают с БРСМ сельхозполитику

БРСМ решает некоторые вопросы аграрно-промышленного комплекса и проводит свою политику, направленную на развитие АПК. Так в правительстве объяснили, почему с этой структурой согласовывают расходы бюджетных средств на сельское хозяйство и рыболовство.

Депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая обратила внимание, что в Беларуси нужно согласовывать с БРСМ порядок использования бюджетных средств на развитие сельского хозяйства и рыболовства. В подтверждение своих слов она опубликовала на своей странице в Facebook документ. Пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич прокомментировал эту ситуацию Радио «Свобода» . Оказывается, БРСМ проводит свою политику, направленную на развитие АПК, поэтому «их мнение тоже учитывается». При этом Владислав Сычевич не стал пояснять, какую роль играет БРСМ в развитии рыболовства.