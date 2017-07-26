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26. 07. 2017

В Совмине объяснили, почему согласовывают с БРСМ сельхозполитику

Источник фото: brsm.by

БРСМ решает некоторые вопросы аграрно-промышленного комплекса и проводит свою политику, направленную на развитие АПК. Так в правительстве объяснили, почему с этой структурой согласовывают расходы бюджетных средств на сельское хозяйство и рыболовство.

Депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая обратила внимание, что в Беларуси нужно согласовывать с БРСМ порядок использования бюджетных средств на развитие сельского хозяйства и рыболовства. В подтверждение своих слов она опубликовала на своей странице в Facebook документ.
 
 
Пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич прокомментировал эту ситуацию Радио «Свобода». Оказывается, БРСМ проводит свою политику, направленную на развитие АПК, поэтому «их мнение тоже учитывается». При этом Владислав Сычевич не стал пояснять, какую роль играет БРСМ в развитии рыболовства.
 
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