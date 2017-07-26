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26. 07. 2017

Создатель "Симпсонов" снимает мультсериал о принцессе-алкоголичке

26 июля стало известно, что создатель популярных мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама» Мэтт Грейнинг решил снять мультфильм для взрослых про пьющую принцессу. 10-серийный выпуск Disenchantment («Разочарование») выйдет на экран в 2018 году.

Выпуск нового мультсериала от отца «Симсонов» анонсировал американский портал Coming Soon. По информации издания, в следующем году Netflix выпустит серию мультфильмов о принцессе Бин, страдающей алкоголизмом, ее верном друге эльфе Эльфо и личном демоне Люци. Сюжет будет разворачиваться в средневековом королевстве.
 
По словам Мэтта Грейнинга, в мультсериале будут подниматься темы любви и секса, жизни и смерти, и как в этом мире, полном страданий и идиотов, человек может найти в себе силы смеяться. Ожидается, что все десять серий «Разочарования» выйдут одновременно.
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