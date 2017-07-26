Создатель "Симпсонов" снимает мультсериал о принцессе-алкоголичке

26 июля стало известно, что создатель популярных мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама» Мэтт Грейнинг решил снять мультфильм для взрослых про пьющую принцессу. 10-серийный выпуск Disenchantment («Разочарование») выйдет на экран в 2018 году.
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26 июля стало известно, что создатель популярных мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама» Мэтт Грейнинг решил снять мультфильм для взрослых про пьющую принцессу. 10-серийный выпуск Disenchantment («Разочарование») выйдет на экран в 2018 году.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.