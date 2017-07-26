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26. 07. 2017

"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус

Российская компания «Лаборатория Касперского», занимающаяся разработкой программного обеспечения, анонсировала запуск бесплатного антивируса Kaspersky Free. Об этом 25 июля в своем блоге сообщил основатель компании Евгений Касперский. По его словам, специалисты работали над этой программой полтора года.

В ближайшее время пользователи со всего мира смогут установить себе бесплатный антивирус. Сначала доступ к Kaspersky Free получили жители США, Канады, Казахстана и Азиатско-Тихоокеанского региона. К концу 2017 года антивирус можно будет установить бесплатно в любой стране.
 
Стоит отметить, что в прошлом году Kaspersky Free успешно прошел тестирование в Беларуси, России, Украине и ряде других государств. Запуск бесплатного антивируса был приурочен к 20-летию «Лаборатории Касперского». Скачать его можно здесь.
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