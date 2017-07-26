"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус

Российская компания «Лаборатория Касперского», занимающаяся разработкой программного обеспечения, анонсировала запуск бесплатного антивируса Kaspersky Free. Об этом 25 июля в своем блоге сообщил основатель компании Евгений Касперский. По его словам, специалисты работали над этой программой полтора года.

В ближайшее время пользователи со всего мира смогут установить себе бесплатный антивирус. Сначала доступ к Kaspersky Free получили жители США, Канады, Казахстана и Азиатско-Тихоокеанского региона. К концу 2017 года антивирус можно будет установить бесплатно в любой стране.