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26. 07. 2017

В Ганцевичском районе осудили мужчину за истязание 16-летнего сына

В Брестской области суд Ганцевичского района приговорил 48-летнего мужчину к четырем с половиной годам лишения свободы за издевательства над 16-летним сыном. Его признали виновным в истязании и незаконном лишении свободы. Приговор был оглашен 21 июля.

16-летний подросток сам пожаловался в милицию на отца. Он рассказал, что отец регулярно его избивает, и в доказательство продемонстрировал правоохранителям видеозапись, сделанную на мобильный телефон. На ней видно, что связанный подросток лежит на полу кухни, а отец пытается засунуть ему в рот зажженную лучину. Так он решил наказать сына за курение, хотя юноша пытался убедить отца, что этим не занимается.  
 
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за истязание и незаконное лишение свободы. Правоохранители установили всего 8 фактов издевательств отца над сыном. Его приговорили к четырем с половиной годам общего режима и штрафу в 50 базовых величин. Свою вину мужчина признал частично, согласившись лишь с эпизодом, который был запечатлен на камеру.
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