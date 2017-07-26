В Беларуси повысили тарифы на газ для ряда категорий

В Беларуси Министерство антимонопольного регулирования и торговли увеличило цены на природный газ для отдельных категорий пользователей. Стоимость 1 тыс. кубометров газа для производства тепловой энергии для населения выросла на 7,6 рубля.

Постановление №40 от 20 июля 2017 года установило предельные максимальные цены на природный газ без НДС за 1 тыс. куб.м в размере 334,66 рубля. Такая цена будет действовать для юридических лиц системы ЖКХ, использующих природный газ для производства тепловой энергии для нужд населения. Аналогичный тариф установлен для предприятий, которые обслуживают дома, но не входят в систему Минжилкомхоза. В 2016 году они должны были использовать не более 500 млн кубометров газа.

По такой же цене будут вести расчеты за газ ТСЖ и организации застройщиков, использующие газ для выработки тепловой энергии для населения, если в 2016 году они не превысили объем в 500 млн кубометров. 334,66 рубля за 1 тыс. кубометров газа заплатят юрлица и ИП, которые в прошлом году использовали более 500 млн кубометров газа. Ранее вышеуказанные категории пользователей платили по 327,06 рубля за тысячу кубометров.