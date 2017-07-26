В Гомеле пьяный водитель сбил коляску с младенцем и пытался скрыться

В Гомеле сильно пьяный водитель на служебной машине сбил на пешеходном переходе детскую коляску с младенцем. После наезда на ребенка мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудником милиции, который стал очевидцем ДТП.
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новость
В Гомеле сильно пьяный водитель на служебной машине сбил на пешеходном переходе детскую коляску с младенцем. После наезда на ребенка мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудником милиции, который стал очевидцем ДТП.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.