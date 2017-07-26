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26. 07. 2017

В Гомеле пьяный водитель сбил коляску с младенцем и пытался скрыться

Источник фото: УВД Гомельского облисполкома

В Гомеле сильно пьяный водитель на служебной машине сбил на пешеходном переходе детскую коляску с младенцем. После наезда на ребенка мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудником милиции, который стал очевидцем ДТП.

Как сообщили в гомельской ГАИ, происшествие случилось в полдень 25 июля на улице Богдана Хмельницкого. Водитель «Нивы Шевроле» проезжал пешеходный переход, не снижая скорости. Машина задела детскую коляску, которую катил мужчина с матерью 10-месячной девочки.
 
Вместо того, чтобы остановиться и справиться о состоянии людей, водитель «Нивы» поспешил уехать. Все произошло на глазах сотрудника Департамента охраны Дмитрия Кудрявца. Милиционер развернулся и стал преследовать нарушителя. Ему удалось прижать «Ниву» к обочине и задержать водителя.
 
У 37-летнего мужчины обнаружили 3 промилле алкоголя в крови. Врачи осмотрели женщину с ребенком, которая находилась в шоковом состоянии. Они не пострадали.
 
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