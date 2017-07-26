Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2017, среда, 20:39
+22°C
Завтра +26°C
+22°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
26. 07. 2017

Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

Источник фото: РИА "Новости"

26 июля стало известно, что бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства. Президент соседней страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Информацию об этом подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.

Михаил Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году, а спустя два года Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил губернатором Одесской области. Минувшей осенью Саакашвили покинул пост главы Одесской области и заявил, что власти Украины не хотят бороться с коррупцией.
 
Сообщается, что поводом для лишения гражданства стали ложные данные, указанные Саакашвили в анкете. Он сообщил, что не находится под следствием, хотя на родине считается заочно арестованным. В Грузии Саакашвили обвинялся по нескольким уголовным делам и растрате государственных денег. 
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.