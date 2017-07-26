Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

26 июля стало известно, что бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства. Президент соседней страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Информацию об этом подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.

Михаил Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году, а спустя два года Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил губернатором Одесской области. Минувшей осенью Саакашвили покинул пост главы Одесской области и заявил, что власти Украины не хотят бороться с коррупцией.

Сообщается, что поводом для лишения гражданства стали ложные данные, указанные Саакашвили в анкете. Он сообщил, что не находится под следствием, хотя на родине считается заочно арестованным. В Грузии Саакашвили обвинялся по нескольким уголовным делам и растрате государственных денег.