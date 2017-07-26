"Беларусьфильм" снимает фильм об игроках World of Tanks

26 июля на национальной киностудии «Беларусьфильм» приступили к съемкам приключенческого фильма про группу подростков, играющих в World of Tanks. «Аудитория, на которую мы рассчитываем, - 12-14 лет. Этого же возраста будут и главные герои», - рассказал режиссер Игорь Четвериков.

По его словам, тема должна найти отклик у подростков. Главными героями являются юные геймеры, которые мечтают стать крутой командой и попасть на международные соревнования. «Но история не о компьютерных, а о реальных приключениях», - добавил Игорь Четвериков.

На «Беларусьфильме» обещают, что в этой ленте будет максимум динамики и минимум морализаторства. При этом в сюжете будет присутствовать акцент на ценности дружбы и взаимовыручке. Съемки фильма пройдут в Минске и в одном из райцентров.