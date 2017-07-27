Под Лиозно 6-летний мальчик решил прокатиться на кормораздатчике и погиб

26 июля в Лиозненском районе произошел трагический случай: шестилетний мальчик попал под колеса полуприцепа-кормораздатчика и погиб. ДТП произошло примерно в семь часов вечера в деревне Осипенки, сообщили в ГАИ Витебской области.
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новость
26 июля в Лиозненском районе произошел трагический случай: шестилетний мальчик попал под колеса полуприцепа-кормораздатчика и погиб. ДТП произошло примерно в семь часов вечера в деревне Осипенки, сообщили в ГАИ Витебской области.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.