Под Лиозно 6-летний мальчик решил прокатиться на кормораздатчике и погиб

26 июля в Лиозненском районе произошел трагический случай: шестилетний мальчик попал под колеса полуприцепа-кормораздатчика и погиб. ДТП произошло примерно в семь часов вечера в деревне Осипенки, сообщили в ГАИ Витебской области.

За рулем трактора находился 19-летний парень. Как выяснили инспекторы, вечером он собирался выезжать от дома сестры на животноводческий комплекс, чтобы раздать корм скоту. По дороге к трактору за ним увязались двое племянников, 7 и 6 лет, которые просили покатать их. Однако молодой человек не стал брать детей в кабину и поехал на ферму.

Вскоре ему позвонила жена и сообщила, что младший из мальчиков прицепился на кормораздатчик. Парень остановился и осмотрел трактор и полуприцеп, но ребенка не нашел. Тогда он поехал обратно к дому сестры и увидел мальчика лежащим на обочине.

Прибывшие на место ДТП работники скорой помощи констатировали смерть ребенка.