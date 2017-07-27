Из-за изменения климата Белгидромет пересмотрел температурные нормы

В связи с изменением климата белорусские метеорологи пересмотрели температурные нормы. За последние 30 лет в Беларуси среднегодовые температуры выросли на 1,3 градуса, сообщил сотрудник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Виктор Мельник.

«Климат меняется, это уже бесспорно», - отметил специалист. По данным Белгидрометцентра, в 1989 году температура воздуха начала увеличиваться. Кроме одного года, каждый следующий год был теплее предыдущего. В итоге в нашей стране средняя многолетняя температура воздуха по сравнению с климатической нормой выросла на 1,3 градуса. По этой причине метеорологам пришлось пересмотреть норму.

Белгидромет перешел на новые климатические нормы с 1 июля 2017 года. «Для нашего времени теплые зимы становятся нормой. Если раньше мы говорили, что зимой температура на 2−3 градуса выше нормы, то сейчас, если зима будет теплой, мы будем говорить что она теплее нормы на 1 градус», - пояснил Виктор Мельник в комментарии TUT.by

Специалист считает, что процесс потепления продолжится, но сделать точные долгосрочные прогнозы невозможно. Также он отметил, что на юге Беларуси начали выращивать более теплолюбивые сельскохозяйственные культуры. Стали распространены виноград, бахчевые и кукуруза.