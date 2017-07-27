Из-за изменения климата Белгидромет пересмотрел температурные нормы

В связи с изменением климата белорусские метеорологи пересмотрели температурные нормы. За последние 30 лет в Беларуси среднегодовые температуры выросли на 1,3 градуса, сообщил сотрудник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Виктор Мельник.
«Климат меняется, это уже бесспорно», - отметил специалист. По данным Белгидрометцентра, в 1989 году температура воздуха начала увеличиваться. Кроме одного года, каждый следующий год был теплее предыдущего. В итоге в нашей стране средняя многолетняя температура воздуха по сравнению с климатической нормой выросла на 1,3 градуса. По этой причине метеорологам пришлось пересмотреть норму.
Белгидромет перешел на новые климатические нормы с 1 июля 2017 года. «Для нашего времени теплые зимы становятся нормой. Если раньше мы говорили, что зимой температура на 2−3 градуса выше нормы, то сейчас, если зима будет теплой, мы будем говорить что она теплее нормы на 1 градус», - пояснил Виктор Мельник в комментарии TUT.by
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Специалист считает, что процесс потепления продолжится, но сделать точные долгосрочные прогнозы невозможно. Также он отметил, что на юге Беларуси начали выращивать более теплолюбивые сельскохозяйственные культуры. Стали распространены виноград, бахчевые и кукуруза.