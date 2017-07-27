Кубок Минска: "зубры" пропустили 6 шайб от московского "Динамо"

26 июля хоккеисты минского «Динамо» провели первый матч на старте Кубка Минска против московских одноклубников. Минчане забили лишь три шайбы и получили от московского «Динамо» в свои ворота шесть.

В конце первого периода игроки минского «Динамо» вышли вперед благодаря Евгению Лисовцу, реализовавшему большинство на 20-й минуте. После перерыва инициатива перешла в руки гостей, которым удалось четыре раза поразить ворота Михаила Карнаухова. Отличились Михаил Варнаков, Андрей Алексеев, Иван Игумнов и Яков Рылов. Минчане ответили шайбой Роба Клинкхаммера на 35-й минуте игры.

В последней двадцатиминутке хозяевам турнира удалось сократить разрыв в счете после точного броска Евгения Ковыршина (на 54-й). Однако затем последовали две шайбы от Даниила Тарасова. Матч завершился со счетом 6:3 в пользу московского «Динамо».

Сегодня в Минске сыграют местное « Динамо» и «Юность» (начало в 15:00), а также ярославский «Локомотив» и «Югра» из Ханты-Мансийска (19:00).