Белорусы чаще ищут работу в РФ и Польше, к нам приезжают китайцы

В первом квартале 2017 года 8 627 иностранцев из 74 стран приехали в Беларусь с целью трудоустройства. В свою очередь 5 018 белорусов отправились за рубеж в поисках работы. Такие данные привели в Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел.

В целом иностранные граждане теряют интерес к работе в Беларуси. В январе-июне у нас трудоустроилось на 2,5 тысячи иностранцев меньше по сравнению с таким же периодом 2016 года (около 11 тыс.). Среди них больше всего китайцев (около 3 тыс.), украинцев (2,3 тыс.) и россиян (1,2 тыс.). Чаще всего это представители рабочих специальностей (3491) и квалифицированные работники и специалисты (2130). Меньше всего — занятых в сельском хозяйстве (374). По данным МВД, белорусы чаще всего уезжали на заработки в Россию: с начала года туда уехали 2,9 тыс. человек. Около 1,2 тыс. человек устроились на работу в Польше, 432 - в США. Если наши соотечественники уезжают в Россию и Польшу трудиться по рабочим специальностям (2,6 тыс. и 1 тыс.), то в США они становятся работниками сферы обслуживания и торговли (427).