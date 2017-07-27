Литовская таможня устранила сбой, парализовавший работу "Мядининкай"

Литовские таможенники устранили сбой программного обеспечения, который 27 июля парализовал работу пункта пропуска «Мядининкай». Таможенное оформление транспорта восстановлено в полном объеме, заявляет Госпогранкомитет Беларуси.
Литовские таможенники устранили сбой программного обеспечения, который 27 июля парализовал работу пункта пропуска «Мядининкай». Таможенное оформление транспорта восстановлено в полном объеме, заявляет Госпогранкомитет Беларуси.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.