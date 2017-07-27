Литовская таможня устранила сбой, парализовавший работу "Мядининкай"

Литовские таможенники устранили сбой программного обеспечения, который 27 июля парализовал работу пункта пропуска «Мядининкай». Таможенное оформление транспорта восстановлено в полном объеме, заявляет Госпогранкомитет Беларуси.

Сегодня около десяти часов утра в пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе внезапно произошел сбой программного обеспечения. Таможенники осуществляли оформление легкового и грузового транспорта в ручном режиме, что привело к скоплению машин.

По данным белорусских пограничников на 16:00, в «Каменном Логе» в очереди на выезд из Беларуси в Литву стоит 230 грузовых и 20 легковых машин.