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27. 07. 2017

Милиционер объяснил, зачем стрелял в минчанина в новогоднюю ночь

Руслан Соловьев Источник фото: "Наша Нiва"

В Минске продолжают судить минчанина Андрея Гавроша, который в новогоднюю ночь возле своей квартиры оказал сопротивление милиционеру Руслану Соловьеву и получил две пули – в ногу и спину. На заседании правоохранитель объяснил, зачем стрелял в мужчину.

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Прокурор сообщил суду, что под утро 1 января 28-летний Андрей Гаврош напал на 23-летнего сержанта милиции Руслана Соловьева, которого из-за шумного празднования вызвали соседи. В результате конфликта милиционер выстрелил в хозяина квартиры.
 
По словам правоохранителя, он позвонил в дверь квартиры и оттуда вышел мужчина в пьяном состоянии. Он «с пренебрежением спросил, сколько мне лет, использовал нецензурную брань и послал». Мужчина несколько раз ударил милиционера, затем попытался повалить его на пол и завладеть табельным оружием. Тогда Руслан Соловьев достал пистолет и несколько раз выстрелил.
 
У потерпевшего спросили, почему у него не было других защитных средств, кроме пистолета и наручников. «Резиновой палки не было, она выдается одна на всю дежурную часть, поэтому не взял ее. Газовый баллончик закончился 31 декабря, новый купить не успел», — объяснял он, пишет TUT.by.
 
В итоге хозяина квартиры положили в больницу с двумя огнестрельными ранениями, а сержанта милиции – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.
 
Стоит отметить, что на суде милиционер стал давать противоречивые показания. По этой причине было решено зачитать протоколы допросов на стадии расследования. Так, в беседе со следователем 1 января Руслан Соловьев рассказал про два предупредительных выстрела, а сегодня он заявил, что первый же выстрел попал в мужчину, то есть предупредительных не было.
 
В тот день Руслан Соловьев впервые применил огнестрельное оружие на службе. Адвокат Гавроша поинтересовался, с каким результатом милиционер отстрелялся на учениях. Тот ответил, что результат был удовлетворительный. Но выяснилось, что в 2016 году мужчина был один раз на учениях и ни разу не попал по мишени. В итоге на экзамене по стрельбе по мишени силуэта ему поставили «неуд».
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