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27. 07. 2017

СК завел дело на тракториста, наехавшего на ребенка в Лиозненском районе

Источник фото: Следственный комитет

26 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика в Лиозненском районе Витебской области. Его завели в отношении 19-летнего тракториста, который наехал на своего племянника по дороге на работу.

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Трагический случай произошел вечером 26 июля в деревне Осипенки. Следователи выяснили, что после ужина у родственников молодой человек отправился на тракторе с полуприцепом-кормораздатчиком на работу. 5-летний и 7-летний племянники просили дядю покатать их на тракторе, но тот не разрешил поехать с ним.
 
В итоге младший ребенок прицепился на трактор, но не удержался и упал на дорогу, где на него наехал прицеп. Мальчик получил тяжелые травмы и умер на месте.
 
В отношении механизатора возбудили уголовное дело по части 2 статье 317 УК. Его уже допросили. В момент ДТП он был трезв, имел документы для управления трактором.
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