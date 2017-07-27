СК завел дело на тракториста, наехавшего на ребенка в Лиозненском районе

26 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика в Лиозненском районе Витебской области. Его завели в отношении 19-летнего тракториста, который наехал на своего племянника по дороге на работу.
26 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика в Лиозненском районе Витебской области. Его завели в отношении 19-летнего тракториста, который наехал на своего племянника по дороге на работу.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.