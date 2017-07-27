Фотофакт: в Беловежской пуще нашли передвижной самогонный завод

Сотрудники милиции обнаружили в Беловежской пуще передвижной самогонный мини-завод. Его организовал 46-летний житель деревни Новый Двор из Гродненской области. Мужчину задержали, сообщили в четверг в УВД Брестского облисполкома.

Самогонный завод на колесах на территории национального парка «Беловежская пуща» нашли во время рейда 24 июля сотрудники Пружанского и Свислочского РОВД. Они обнаружили емкость с 300 литрами браги и 60 литров готового к употреблению самогона.

Милиционеры изъяли самогон и уничтожили брагу. Мужчина, организовавший производство самогона в лесу, был задержан.