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27. 07. 2017

Фотофакт: в Беловежской пуще нашли передвижной самогонный завод

Источник фото: МВД

Сотрудники милиции обнаружили в Беловежской пуще передвижной самогонный мини-завод. Его организовал 46-летний житель деревни Новый Двор из Гродненской области. Мужчину задержали, сообщили в четверг в УВД Брестского облисполкома.

Самогонный завод на колесах на территории национального парка «Беловежская пуща» нашли во время рейда 24 июля сотрудники Пружанского и Свислочского РОВД. Они обнаружили емкость с 300 литрами браги и 60 литров готового к употреблению самогона.
 
Милиционеры изъяли самогон и уничтожили брагу. Мужчина, организовавший производство самогона в лесу, был задержан.
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