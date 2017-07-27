Фотофакт: в Беловежской пуще нашли передвижной самогонный завод

Сотрудники милиции обнаружили в Беловежской пуще передвижной самогонный мини-завод. Его организовал 46-летний житель деревни Новый Двор из Гродненской области. Мужчину задержали, сообщили в четверг в УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники милиции обнаружили в Беловежской пуще передвижной самогонный мини-завод. Его организовал 46-летний житель деревни Новый Двор из Гродненской области. Мужчину задержали, сообщили в четверг в УВД Брестского облисполкома.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.