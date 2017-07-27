Минское "Динамо" проиграло второй матч на "Кубке Минска"

Хоккеисты минского «Динамо» второй раз подряд проиграли на «Кубке Минска». Сегодня их уверенно одолела столичная «Юность». Команды завершили матч со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

«Зубры» начали свое выступление в турнире с проигрыша ярославскому «Локомотиву» (3:6). Сегодня они сражались с «Юностью». Виктор Туркин открыл счет на 15-й минуте матча, а в начале второго периода преимущество «Юности» удвоил Клемен Претнар. Спустя пару минут Егор Шарангович отыграл один гол, реализовав численное преимущество.

На старте третьего периода у «Юности» отличился Андрей Михнов, но всего 30 секунд – и Егор Шарангович оформил дубль. Впрочем, на этой шайбы динамовцев закончились. Они стали активно атаковать соперника, пытаясь отыграться, но пропустили две быстрые атаки и получили по шайбе от Михаила Плотникова и Максима Парфеевца. Итог матча – 5:2 в пользу «Юности».

В матче не обошлось без драк. Малейшее столкновение на льду превращалось в потасовку.