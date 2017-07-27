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27. 07. 2017

В Беларуси нашли полностью сохранившиеся "молоты Тора"

Источник фото: Sputnik

В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся мужские украшения викингов - так называемые «молоты Тора». Уникальную находку сделали студенты истфака БГУ во время экспедиции в археологическом комплексе Кордон в Шумилинском районе (Витебская область).

Руководитель археологической практики истфака БГУ Виталий Сидорович сообщил Sputnik, что  найденные три «молота Тора» были изготовлены примерно в 9 – начале 10 столетия в Скандинавии. Для этих украшений использовалось железо.
 
Ранее в Беларуси еще не находили полностью сохранившиеся украшения викингов, отметил Виталий Сидорович.
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