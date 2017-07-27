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27. 07. 2017

Минздрав Беларуси предлагает запретить курить на балконах

Министерство здравоохранения Беларуси предлагает расширить список общественных мест, где запрещено курение. В их число могут войти балконы и лоджии общего пользования.

Так, в июне состоялось общественное обсуждение проекта декрета «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения», где каждый желающий мог высказать свои предложения. 
 
На сайте petitions.by был инициирован сбор подписей под петицией за запрет курения на лоджиях и балконах многоквартирных домов. Некоторые люди просят решить наболевшую проблему, указывая на вредность пассивного курения, нарушения прав некурящих граждан, а также бездействие чиновников и милиции в этом вопросе. 
 
Они предложили ввести большой штраф за курение на балконах и на прилегающей к домам территории (не менее 15 метров). При повторном нарушении – увеличивать штраф и обязать нарушителей устанавливать вытяжку с фильтром. Для сбора доказательств предлагается привлекать соседей и использовать датчики-дымоуловители.
 
Недавно под этой петицией появился официальный ответ Минздрава. В нем указано, что ведомство прислушалось к мнению граждан и также предложило запретить курение на балконах, инициировав внесение дополнений в проект декрета.
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