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27. 07. 2017

Лукашенко выделил деньги на отдых японских детей в "Зубренке"

Президент Беларуси Александр Лукашенко выделил деньги на отдых 32 детей из Японии в национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Оздоровление ребят будет организовано в августе этого года. Они прибудут в Беларусь в сопровождении 8 взрослых.

27 июля Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение, отметили в пресс-службе главы государства. Детям из Японии организуют медицинское обследование, санаторно-оздоровительные услуги, а также экскурсионно-культурные мероприятия.
 
Беларусь ежегодно принимает японских детей, пострадавших в результате стихийных бедствий в 2011-м году, в рамках белорусско-японского сотрудничества.
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