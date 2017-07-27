Лукашенко выделил деньги на отдых японских детей в "Зубренке"

Президент Беларуси Александр Лукашенко выделил деньги на отдых 32 детей из Японии в национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Оздоровление ребят будет организовано в августе этого года. Они прибудут в Беларусь в сопровождении 8 взрослых.

27 июля Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение, отметили в пресс-службе главы государства. Детям из Японии организуют медицинское обследование, санаторно-оздоровительные услуги, а также экскурсионно-культурные мероприятия. Беларусь ежегодно принимает японских детей, пострадавших в результате стихийных бедствий в 2011-м году, в рамках белорусско-японского сотрудничества.