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27. 07. 2017

В Минске задержана руководитель турфирмы "Калипсо-Тур"

27 июля представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила о задержании директора минской турфирмы «Калипсо Тур». В отношении женщины возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК).

Следователи предварительно установили, что руководитель «Калипсо Тур»  завладела деньгами граждан в результате манипуляций с продажей туров. Сейчас следователи допрашивают подозреваемую. По предъявленной статье женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Ранее Телеграф сообщал, что ущерб клиентов турфирмы «Калипсо Тур» уже превысил 120 тысяч долларов. Как минимум 80 потерпевших написали заявления в милицию. Однако правоохранители не исключают, что количество заявителей продолжит расти и может достигать до 300 человек.
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