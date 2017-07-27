В Минске задержана руководитель турфирмы "Калипсо-Тур"

27 июля представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила о задержании директора минской турфирмы «Калипсо Тур». В отношении женщины возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК).
27 июля представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила о задержании директора минской турфирмы «Калипсо Тур». В отношении женщины возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК).
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.