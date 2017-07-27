В Столбцовском районе односельчане убили мужчину и сбросили в колодец

В Столбцовском районе двое мужчин убили односельчанина, а затем избавились от трупа, сбросив его в колодец во дворе дома убитого. Расследование уголовного дела занимается управление СК по Минской области.

Соседи нескольких дней не видели мужчину, 1966 года рождения, который проживал один, и забили тревогу. 8 июля сотрудники милиции обнаружили его тело в колодце, расположенном возле его дома. В ходе судмедэкспертизы было установлено, что смерть сельчанина носит криминальный характер.

Вскоре правоохранителя удалось установить подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 1971 и 1961 годов рождения, ранее не судимые, проживающие в этой же деревне. 2 июля они в пьяном состоянии встретились с односельчанином и повздорили. В ходе ссоры они избили мужчину бутылкой и металлической монтировкой, нанеся ему смертельные травмы. Труп выбросили в колодец с водой, чтобы замести следы преступления.

Задержанным предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ.