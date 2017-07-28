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28. 07. 2017

Глава Amazon лишил Билла Гейтса звания богатейшего человека в мире

Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос лишил главу компании Microsoft Билла Гейтса звания самого богатого человека в мире. Как сообщают информагентства, состояние Джеффа Безоса достигло 90,6 млрд долларов, что на 500 млн долларов больше, чем у Билла Гейтса.

Теперь самым богатым человеком в мире является создатель Amazon Джефф Безос. Это стало возможным благодаря росту акция компании на 1,6%, что произошло 27 июля по итогам биржевых торгов. Если в ближайшие дни их стоимость сохранится, то он укрепит лидерство в рейтинге богатейших людей на планете.
 
Отметим, что Билл Гейтс находится на вершине списков Forbes и Bloomberg с 2013 года. Джефф Безос впервые появился в рейтинге Forbes в 1998 году, тогда его состояние оценивалось в 1,6 млрд долларов. В 2017 году он вошел в топ-3 самых богатых людей в мире с 72,8 млрд долларов.
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