Беларусь потратит на создание спутника "БелКА-2" 180 млн долларов

Беларусь планирует потратить на создание космического аппарата БКА-2 180 миллионов долларов. 27 июля руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь сообщил, что спутник могут вывести на орбиту в 2021 году.

Пока сумма в 180 млн долларов предварительная, более точную цифру назовут после заключения контракта, составления сметы и проекта. В нее входят расходы, страховка и запуск аппарата в космос.

Беларусь будет создавать спутник вместе с российскими специалистами. Петр Витязь уточнил, что две трети финансирования создания БКА-2 составят российские деньги, одну треть – целевая аппаратура и долевое участие – профинансирует белорусская сторона. Сейчас они прорабатывают источники финансирования, сообщает "Интерфакс"

22 июля исполнилось пять лет с момента запуска первого белорусского спутника. Второй космический аппарат планируется вывести на орбиту в 2021 году.

Накануне председатель Совета Республики Михаил Мясникович заявил, что в будущем Беларусь сможет выйти в космос со своим космическим кораблем. Это будет следующим шагом после создания второго спутника. Также парламентарий убежден, что Беларусь можно назвать космической державой.

«Сегодня мы космическая держава, мы узнаваемы. Главное, не останавливаться в развитии, а двигаться дальше. Ведущие страны ведут исследования околоземного пространства, Солнечной системы, Галактики. Отрабатываются технологии, приборы и аппараты для различных сфер деятельности человека, и белорусские специалисты и ученые работают с иностранцами на равных, мы не на задворках», - отметил он.