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28. 07. 2017

В России жителя Бобруйска продали в рабство за 330 долларов

Источник фото: TUT.by

38-летний житель Бобруйска Виктор Страхаль оказался в рабстве в Дагестане. Мужчину продали за 330 долларов владельцу кирпичного завода, где он трудился по 10-12 часов в сутки, таская 9-килограммовые глиняные блоки.

Мужчина рассказал tut.by, что не нашел работы в родном городе и подался на заработки в Москву. Там он поработал на нескольких предприятиях, подзаработал денег и решил возвращаться к семье. Однако по дороге домой на него напали неизвестные люди. Они избили бобруйчанина до потери сознания и забрали все деньги.
 
Виктор Страхаль говорит, что не мог вернуться в Бобруйск с пустыми руками, поэтому согласился устроиться на работу в Дагестан. Этот вариант ему предложил случайный прохожий, который увидел избитого мужчину. Как оказалось впоследствии, «добрый» человек продал бобруйчанина в рабство за 20 тыс. российских рублей (около 330 долларов).
 
В Дагестане мужчина по 10-12 часов в сутки трудился на кирпичном заводе. Вместо обещанных 30 тысяч рублей владелец предприятия предупредил, что он будет получать о 12 тыс. рублей (около 200 долларов), из которых 3 тыс. будут высчитывать за питание. Деньги пообещал выдать только после окончания вахты осенью.
 
По словам Виктора Страхаля, медпомощь им никто не оказывал, по вечерам давали по полбутылки водки. Тех, кто пробовал сбежать, возвращали местные жители, которые были в хороших отношениях с владельцем завода. Однажды бобруйчанин сумел раздобыть телефон и связаться со своей семьей. Его родственники попросили о помощи организацию «Альтернатива», которая возвращает дагестанских рабов на родину.
 
Спустя несколько дней бобруйчанину и еще одному белорусу помогли совершить побег. Всего Виктор Страхаль пробыл в рабстве месяц. Он говорит, что ему еще повезло, поскольку другие люди работают на таких заводах годами.
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