Жители Барановичей дольше остальных белорусов смотрят Pornhub

Жители Барановичей дольше остальных жителей Беларуси сидят на порносайтах. Статистику о сексуальных предпочтениях белорусов опубликовал популярный ресурс для взрослых Pornhub. Оказывается, в этом году у наших соотечественников поменялась любимая категория, а продолжительность их визитов на сайт увеличилась.

По данным Pornhub, 70% его белорусских посетителей — это мужчины, 30% — женщины. Самая активная возрастная категория — от 25 до 34 лет. 40% всего белорусского трафика приходится на Минск.

Белорусы проводят за просмотром порнографии мало времени по сравнению с жителями других стран. В среднем один визит из Беларуси сейчас длится 9 минут и 6 секунд. В прошлом году этот показатель был 7 минут и 13 секунд.

Быстрее всего с Pornhub уходят пользователи из Молодечно, Гомеля, Могилева и Бобруйска. Дольше всех задерживаются посетители из Барановичей, Новополоцка, Мозыря и Минска.

Чаще всего белорусы ищут видео по запросу Russian («русский»), Overwatch (компьютерная игра), Mom («мамочка») и Russian mature («русский зрелый»). Самой просматриваемой из Беларуси категорией стал Hentai (хентай), тогда как в прошлом году любимым разделом белорусов был Anal (анальный секс).