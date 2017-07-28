Обзор Белстата: в Беларуси столовых в 9 раз больше, чем ресторанов

В Беларуси открывается все больше кафе и ресторанов, однако на первом месте по количеству продолжают оставаться столовые. Сейчас их в девять раз больше, чем ресторанов. Об этом говорится в статистическом обзоре, который выпустил Белстат ко Дню работников торговли. Этот праздник отмечается в Беларуси ежегодно в последнее воскресенье июля.

В Белстате отметили, что торговля занимает одну из лидирующих позиций в структуре ВВП (в 2016 году – 10,8%) и динамично развивается. В прошлом году в этой сфере работали 633,5 тыс. человек, или 14,4% занятого населения.

За год в розничной торговле было продано товаров на сумму 36,9 млрд рублей. Доля продаж товаров белорусского производства составила 63,3%. В 2016 году в Беларуси насчитывалось 53,1 тыс. магазинов, 531 торговый центр и 388 рынков. Также действовало 3,8 тыс. интернет-магазинов.

Что касается общепита, его товарооборот в 2016 году составил 1,9 млрд рублей. В Белстате обратили внимание, что в последнее время происходит перераспределение структуры объектов общепита в сторону уменьшения удельного веса столовых (с 41,9% в 2010 году до 36,2% в 2016 году). Тем не менее в Беларуси насчитывается больше всего столовых – в девять раз больше, чем ресторанов.