Билл Гейтс вернул звание самого богатого человека в мире

Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире. 27 июля основатель Microsoft уступил владельцу Аmazon Джеффу Безосу первое место в рейтинге Forbes, однако вскоре снова его занял.

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Джефф Безос стал самым богатым человеком на планете всего на один день. Как сообщал Телеграф, в начале вчерашних биржевых торгов акции Аmazon подорожали на 1,6% и состояние Безоса стало оцениваться в 90,6 млрд долларов. Состояние Билла Гейтса оказалось примерно на 500 млн долларов меньше.

Однако к завершению торгов на бирже акции Аmazon снова пошли вниз. Состояние Джеффа Безоса уменьшилось до 88,7 млрд долларов. Билл Гейтс также немного потерял, но все равно вернул себе первое место в рейтинге Forbes, имея в своем активе 89,8 млрд долларов.

На третьем месте рейтинга находится владелец сети магазинов H&M, Mango, Zara и других Амансио Ортега (83,5 млрд), на четвертом - инвестор Уоррен Баффетт (74,4 млд). Основатель Facebook Марк Цукерберг расположился на пятом месте с 70,9 млрд долларов.