В Гродно троллейбус с пассажирами обстреляли из пневматики

Около полуночи 28 июля в Гродно неизвестные обстреляли из пневматики троллейбус с пассажирами. Примерно в 00:15 пассажиры услышали выстрелы из пистолета, звуки доносились из хвоста троллейбуса. Задние стекла покрылись трещинами.
Около полуночи 28 июля в Гродно неизвестные обстреляли из пневматики троллейбус с пассажирами. Примерно в 00:15 пассажиры услышали выстрелы из пистолета, звуки доносились из хвоста троллейбуса. Задние стекла покрылись трещинами.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.