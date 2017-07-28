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28. 07. 2017

В Гродно троллейбус с пассажирами обстреляли из пневматики

Фото: vk.com/newgrodno Источник фото: "ВКонтакте"

Около полуночи 28 июля в Гродно неизвестные обстреляли из пневматики троллейбус с пассажирами. Примерно в 00:15 пассажиры услышали выстрелы из пистолета, звуки доносились из хвоста троллейбуса. Задние стекла покрылись трещинами.

По словам одного из очевидцев, транспортное средство было полупустым – ехало всего 8 человек. «В момент хлопка в попутном направлении на большой скорости пронесся автомобиль», - рассказал свидетель в группе «Новый Гродно». По его словам, первой в голову пришла мысль, что стекло разбили камнем, но пригляделись и «обратили внимание на небольшие дырочки, словно след от пуль».
 
К счастью, никто не пострадал. Пассажир сообщил о случившемся водителю троллейбуса, после чего тот остановился и вышел на улицу, чтобы оценить ситуацию. Вернувшись в салон, он рассказал, что стекло разбили не камнем и позвонил в милицию.
 
В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что факту инцидента проводится проверка.
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