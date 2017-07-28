В Минске найден мертвым гендиректор "Киновидеопроката"

28 июля стало известно, что утром в Минске был найден мертвым генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Юрий Чечукевич. Его тело с признаками падения с высоты обнаружили во дворе дома по проспекту Дзержинского. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

На место обнаружения тела Юрия Чечукевича выбывали следователи и сотрудники Госкомитета судебных экспертиз. Минское городское УСК проводит проверку по факту гибели гендиректора «Киновидеопроката». Юрию Чечукевичу было 35 лет. Он возглавил «Киновидеопрокат» примерно полгода назад - в декабре 2016 года. Также являлся депутатом Минского городского совета депутатов.