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28. 07. 2017

В Минске найден мертвым гендиректор "Киновидеопроката"

28 июля стало известно, что утром в Минске был найден мертвым генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Юрий Чечукевич. Его тело с признаками падения с высоты обнаружили во дворе дома по проспекту Дзержинского. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

На место обнаружения тела Юрия Чечукевича выбывали следователи и сотрудники Госкомитета судебных экспертиз. Минское городское УСК проводит проверку по факту гибели гендиректора «Киновидеопроката». 
 
Юрию Чечукевичу было 35 лет. Он возглавил «Киновидеопрокат» примерно полгода назад - в декабре 2016 года. Также являлся депутатом Минского городского совета депутатов.
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