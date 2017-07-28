Минская ГАИ рассказала, где в августе будут стоять камеры скорости

28 июля сотрудники столичной ГАИ рассказали, где в августе будут стоять мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Список мест был опубликован на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На протяжении всего августа в круглосуточном режиме будут работать спидкамы на МКАД: 22 км + 300 метров внутреннего кольца и на 21 км +950 метров внешнего кольца. С 7:00 до 20:00 камеры будут фиксировать нарушения на проспекте Партизанском (возле дома №75),проспекте Независимости (дом №156) и на его пересечении с улицей Рогачевской.

Остальные датчики контроля скорости будут работать на других оживленных улицах Минска с 21:00 до 3:00.