Минская ГАИ рассказала, где в августе будут стоять камеры скорости

28 июля сотрудники столичной ГАИ рассказали, где в августе будут стоять мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Список мест был опубликован на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
|
Дата
|
Время
|
Контролируемое направление
|
Скоростные ограничения
км/ч
|
с 01.08.17г. по 31.08.17г.
|
07.00-20.00
|
Пр.Партизанский, д.75
|
60
|
с 02.08.17г. по 30.08.17г.
(по четным числам)
|
07.00-20.00
|
Пр.Независимости, д.156
|
80
|
с 01.08.17г. по 31.08.17г.
(по нечетным числам)
|
07.00-20.00
|
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
|
80
|
с 01.08.17г. по 31.08.17г
|
0.00-24.00
|
МКАД, км.22 + 300, внутреннее кольцо
|
90
|
с 01.08.17г. по 31.08.17г.
|
0.00-24.00
|
МКАД, км.21 + 950, внешнее кольцо
|
90
|
01.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
02.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
|
03.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр. Победителей в районе проезда Веснинка
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
|
80
60
80
|
04.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь
|
60
60
60
|
05.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
06.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
|
07.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр. Победителей в районе проезда Веснинка
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
|
80
60
80
|
08.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь
|
60
60
60
|
09.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
10.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
|
11.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр. Победителей в районе проезда Веснинка
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
|
80
60
80
|
12.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь
|
60
60
60
|
13.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
14.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
|
15.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр. Победителей в районе проезда Веснинка
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
|
80
60
80
|
16.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь
|
60
60
60
|
17.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
18.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
|
19.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр. Победителей в районе проезда Веснинка
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
|
80
60
80
|
20.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь
|
60
60
60
|
21.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
22.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
|
23.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр. Победителей в районе проезда Веснинка
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
|
80
60
80
|
24.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь
|
60
60
60
|
25.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
26.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
|
27.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр. Победителей в районе проезда Веснинка
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
|
80
60
80
|
28.08.17г. 28.06.17г.
|
21.00-3.00
|
Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45
Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь
|
60
60
60
|
29.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
30.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
|
31.08.17г.
|
21.00-3.00
|
Пр. Победителей в районе проезда Веснинка
Ул.Притыцкого, д.60, корп.5
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
|
80
60
80