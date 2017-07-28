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28. 07. 2017

Минская ГАИ рассказала, где в августе будут стоять камеры скорости

28 июля сотрудники столичной ГАИ рассказали, где в августе будут стоять мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Список мест был опубликован на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На протяжении всего августа в круглосуточном режиме будут работать спидкамы на МКАД: 22 км + 300 метров внутреннего кольца и на 21 км +950 метров внешнего кольца. С 7:00 до 20:00 камеры будут фиксировать нарушения на проспекте Партизанском (возле дома №75),проспекте Независимости (дом №156) и на его пересечении с улицей Рогачевской.
 
Остальные датчики контроля скорости будут работать на других оживленных улицах Минска с 21:00 до 3:00.
 

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения

км/ч

с 01.08.17г. по 31.08.17г.

07.00-20.00

Пр.Партизанский, д.75

 

60

с 02.08.17г. по 30.08.17г.

(по четным числам)

07.00-20.00

Пр.Независимости, д.156

80

с 01.08.17г. по 31.08.17г.

(по нечетным числам)

07.00-20.00

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

с 01.08.17г. по 31.08.17г

0.00-24.00

МКАД, км.22 + 300, внутреннее кольцо

90

с 01.08.17г. по 31.08.17г.

0.00-24.00

МКАД, км.21 + 950, внешнее кольцо

90

01.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

60

80

60

02.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

03.08.17г.

21.00-3.00

Пр. Победителей в районе проезда Веснинка

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

60

80

04.08.17г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь

60

60

60

05.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

 

60

80

60

06.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

07.08.17г.

21.00-3.00

Пр. Победителей в районе проезда Веснинка

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

60

80

08.08.17г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь

60

60

60

09.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

60

80

60

10.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

11.08.17г.

21.00-3.00

Пр. Победителей в районе проезда Веснинка

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

60

80

12.08.17г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь

60

60

60

13.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

60

80

60

14.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

15.08.17г.

21.00-3.00

Пр. Победителей в районе проезда Веснинка

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

60

80

16.08.17г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь

60

60

60

17.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

60

80

60

18.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

19.08.17г.

21.00-3.00

Пр. Победителей в районе проезда Веснинка

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

60

80

20.08.17г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь

60

60

60

21.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

60

80

60

22.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

23.08.17г.

21.00-3.00

Пр. Победителей в районе проезда Веснинка

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

60

80

24.08.17г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь

60

60

60

25.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

60

80

60

26.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

27.08.17г.

21.00-3.00

Пр. Победителей в районе проезда Веснинка

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

60

80

      28.08.17г.     28.06.17г.

21.00-3.00

Ул.Кальварийская, д.58 к.1 Пр.Независимости, д.45

Ул.Ташкентская, мост через р.Свислочь

60

60

60

29.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, 70а

60

80

60

30.08.17г.

21.00-3.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

31.08.17г.

21.00-3.00

Пр. Победителей в районе проезда Веснинка

Ул.Притыцкого, д.60, корп.5

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

80

60

80

 
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