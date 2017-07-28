Минздрав предложил запретить курение на балконах‍

В Беларуси могут запретить курение на балконах и лоджиях в жилых домах. Министерство здравоохранения предлагает добавить эти места в список общественных мест, где людям нельзя курить.

В Министерство здравоохранения и Палату представителей поступило коллективное обращение, в котором граждане предложили запретить курить на балконах и лоджиях, а также на прилегающей к домам территории. Минздрав с этим согласился и инициировал внесение соответствующих дополнений в проект декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения". Работа над этим документом продолжается. Ответ Минздрава был опубликован под петицией за запрет курения на балконах, размещенной на сайте petitions.by . Люди собирали подписи и просили решить наболевшую проблему, указывая на вредность пассивного курения, нарушения прав некурящих граждан, а также бездействие чиновников и милиции в этом вопросе.