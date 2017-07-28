Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июля 2017, пятница, 18:06
+26°C
Завтра +22°C
+26°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
28. 07. 2017

Минздрав предложил запретить курение на балконах‍

В Беларуси могут запретить курение на балконах и лоджиях в жилых домах. Министерство здравоохранения предлагает добавить эти места в список общественных мест, где людям нельзя курить.

В Министерство здравоохранения и Палату представителей поступило коллективное обращение, в котором граждане предложили запретить курить на балконах и лоджиях, а также на прилегающей к домам территории. Минздрав с этим согласился и инициировал внесение соответствующих дополнений в проект декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения". Работа над этим документом продолжается.
 
Ответ Минздрава был опубликован под петицией за запрет курения на балконах, размещенной на сайте petitions.by. Люди собирали подписи и просили решить наболевшую проблему, указывая на вредность пассивного курения, нарушения прав некурящих граждан, а также бездействие чиновников и милиции в этом вопросе. 
 
Это Интересно
Здоровье
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.