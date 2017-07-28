В Беларуси ожидают резкий рост стоимости кофе

В Беларуси ожидают, что в скором времени кофе резко прибавит в цене. в России оптовые поставщики уже подняли цены на кофе, а в Беларуси еще распродаются закупленные ранее запасы.

Стоимость кофе увеличится в связи с неурожаем зеленой кофейной ягоды и курсовых колебаний. В 2017 году в России цены на этот продукт увеличились в среднем на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом подтвердили в Минсельхозе РФ, пишут «Известия» В Беларуси пока не наблюдается резкого роста стоимости кофе, так как у торговцев еще есть запасы. Однако новые поставки будут по цене значительно выше прежней, сообщил гендиректор компании Ionia Александр Луньков в комментарии sb.by . Эксперты предполагают, что роста цен на кофе в Беларуси стоит ожидать к новогодним праздникам. По данным Белстата, в первом полугодии 2017 года кофе в Беларуси подорожало в среднем на 5%. Причем в марте и июне наблюдалось даже снижение его стоимости (на 1,03% и 0,44%).