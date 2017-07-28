С 1 августа в Беларуси вырастут БПМ, детские пособия и пенсии

С 1 августа в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума. Вместе с ним изменятся единовременные пособия при рождении детей, а также минимальные трудовые и социальные пенсии, привязанные к размеру БПМ. Также с 1 августа поднимут и пособия на детей в возрасте до трех лет.

смотрите также В Беларуси с августа вырастут пособия на детей до 3 лет

С 1 августа бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет на 13,75 рубля (7,5%) и составит 197,57 рубля. В прошлый раз этот норматив менялся в мае 2017 года, тогда он увеличился на 3,72 рубля.

С 1 августа по 31 октября БПМ трудоспособного населения составляет 218, 87 руб.; пенсионеров - 151,98 руб.; студентов - 192,79 руб.; детей до 3-х лет - 125,87 руб.; детей от 3 до 6 лет - 174,9 руб.; детей от 6 до 18 лет - 215,5 руб.

Вслед за ростом БПМ в Беларуси увеличатся размеры некоторых детских пособий. Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка будет составлять уже 1975,7 руб., при рождении второго и последующих детей — 2 765,98 руб. Пособие беременным женщинам, ставшим на учет до 12 недель, вырастет до 197,57 руб.

Также в Беларуси будут повышены минимальные трудовые и социальные пенсии, увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты.