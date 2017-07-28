Директор "Калипсо Тур" проигрывала деньги клиентов в казино

28 июля официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила новые подробности в деле директора турфирмы «Калипсо Тур». Оказывается, женщина увлекалась азартными играми и проигрывала деньги клиентов в казино.

По последним данным столичной милиции, от «Калипсо Тур» пострадали более 80 человек, которые не смогли отравиться на отдых за границу, а также три юридических лица. Общий ущерб составил как минимум 236 тысяч рублей, или около 120 тысяч долларов.

В Следственном комитете сообщили, что полученные от клиентов деньги владелица «Калипсо Тур» проигрывала в казино. Женщину задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

На прошлой неделе клиентам «Калипсо Тур» начали возвращать деньги, но это были не массовые выплаты.