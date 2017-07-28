Директор "Калипсо Тур" проигрывала деньги клиентов в казино

28 июля официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила новые подробности в деле директора турфирмы «Калипсо Тур». Оказывается, женщина увлекалась азартными играми и проигрывала деньги клиентов в казино.
28 июля официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила новые подробности в деле директора турфирмы «Калипсо Тур». Оказывается, женщина увлекалась азартными играми и проигрывала деньги клиентов в казино.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.