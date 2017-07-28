В Беларуси не будут запрещать свободную продажу контактных линз

В Беларуси не будут запрещать продавать контактные линзы в линзоматах, но на них разместят рекомендацию посетить офтальмолога. Такое решение было принято по итогам обсуждения вопроса в Министерстве здравоохранения, в котором принимали участие представители бизнеса и медики.

Офтальмологи и бизнесмены согласились тем, что для покупки линз человеку нужно иметь рецепт. Как на корригирующее очки, так и на контактные линзы он действует обычно год. Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий уточнил, что рецепты в этом случае нужны именно пациенту, чтобы он знал, какие именно линзы ему необходимы. Ранее комиссия по медтехнике Минздрава предложила ограничить продажу линз и реализовывать их в специальных аптеках сугубо по рецепту врача. В итоге было принято решение разрешить продажу контактных линз в линзоматах, но разместить на них информация об обязательном посещении офтальмолога. В перспективе на них могут появиться считывающие устройства, которые позволят получать подтверждение, что покупатель посещал врача и имеет рецепт, пишет БелТА