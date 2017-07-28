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28. 07. 2017

Двое витебчан обвинили сотрудников ОМОН в жестоком избиении

Сергей Гореликов и Владимир Егоров Источник фото: "ВКонтакте"

Двое жителей Витебска Сергей Гореликов и Владимир Егоров обвинили сотрудников ОМОН в жестком избиении и в подтверждение своих слов выложили в социальной сети фотографии полученных повреждений. Один из пострадавших снял побои и написал заявление в Следственный комитет и Управление внутренних дел.

По словам Сергея Гореликова, инцидент произошел ночью 28 июля на окраине Витебска, когда он отдыхал в компании из пяти человек. Друзья возвращались из бара и решили припарковаться в районе речного порта, тихого и безлюдного места. Там они общались, слушали музыку. Вскоре к ним подъехала милицейская машина.
 
Правоохранители потребовали выключить музыку, «говорили на повышенных тонах», потом, сказав «с вами все понятно, черти», вызвали подкрепление. Вскоре туда прибыла машина с тремя омоновцами.
 
Сергей Гореликов рассказал, что они даже не представились, «просто начали нас крутить». Мужчина говорит, что били дубинками, больше всего досталось ему и его другу Владимиру Егорову. Затем на них надели наручники и повезли на освидетельствование. Сам Гореликов был трезв. В милиции на компанию написали протоколы за неподчинение и мелкое хулиганство – якобы ругались матом.
 
Витебчанин снял побои, а затем написал заявления в Следственный комитет и УВД. «Считаю, что меня избили ни за что. Мы никому не мешали и уж точно не заслужили такого обращения», - заявил он.
В УВД Витебского облисполкома сообщили, что по заявлению проводится проверка, до ее завершения комментариев не будет.
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