Двое витебчан обвинили сотрудников ОМОН в жестоком избиении

Двое жителей Витебска Сергей Гореликов и Владимир Егоров обвинили сотрудников ОМОН в жестком избиении и в подтверждение своих слов выложили в социальной сети фотографии полученных повреждений. Один из пострадавших снял побои и написал заявление в Следственный комитет и Управление внутренних дел.

По словам Сергея Гореликова, инцидент произошел ночью 28 июля на окраине Витебска, когда он отдыхал в компании из пяти человек. Друзья возвращались из бара и решили припарковаться в районе речного порта, тихого и безлюдного места. Там они общались, слушали музыку. Вскоре к ним подъехала милицейская машина.

Правоохранители потребовали выключить музыку, «говорили на повышенных тонах», потом, сказав «с вами все понятно, черти», вызвали подкрепление. Вскоре туда прибыла машина с тремя омоновцами.

Сергей Гореликов рассказал, что они даже не представились, «просто начали нас крутить». Мужчина говорит, что били дубинками, больше всего досталось ему и его другу Владимиру Егорову. Затем на них надели наручники и повезли на освидетельствование. Сам Гореликов был трезв. В милиции на компанию написали протоколы за неподчинение и мелкое хулиганство – якобы ругались матом.

Витебчанин снял побои, а затем написал заявления в Следственный комитет и УВД. «Считаю, что меня избили ни за что. Мы никому не мешали и уж точно не заслужили такого обращения», - заявил он.

В УВД Витебского облисполкома сообщили, что по заявлению проводится проверка, до ее завершения комментариев не будет.