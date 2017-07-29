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29. 07. 2017

В Беларуси могут поднять пороговые значения результатов ЦТ

В Беларуси ректоры вузов выступили с предложением сократить срок регистрации на централизованное тестирование, повысить проходные баллы по профильным предметам и принимать выпускников учреждений среднего образования на заочное отделение только при наличии трудового стажа. Об этом сообщили в Министерстве образования.

Заседание республиканского совета ректоров вузов, в котором принял участие министр образования Игорь Карпенко, прошло 28 июля.  В ходе него ректоры предложили сократить срок регистрации на ЦТ до трех недель и проводить его с 10 мая по 1 июня. Также они рекомендовали Минобразования повысить пороговые значения проходных баллов по профильным предметам. Это позволит обеспечить более качественный прием абитуриентов в высшие учебные заведения.
 
Также Совет ректоров обсудил с министром образования и другие возможности улучшения механизма вступительной кампании. Так, Игорь Карпенко поддержал инициативу принимать выпускников учреждений среднего образования на заочное отделение только при наличии трудового стажа. 
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