Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде из-за болезни

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за проблем со здоровьем снялась с турнира в американском Стэнфорде, который начинается 31 июля.

На странице фан-группы спортсменки в соцсети «Вконтакте» сообщается, что Виктория не сможет выступить в Стэнфорде из-за вирусной инфекции. Следующим турниром, в котором планирует выступить белоруска, будет Western & Southern Open в Цинцинатти. Он стартует 12 августа.

«В течение всей недели я чувствую недомогание из-за вирусной инфекции. Один из лучших турниров сезона, который я вынуждена пропустить, был отмечен в моём календаре с первого дня, когда я решила вернуться в большой теннис после рождения сына Лео. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть перед своими болельщиками в Стэнфорде», - написала Виктория Азаренко.