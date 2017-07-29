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29. 07. 2017

Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде из-за болезни

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за проблем со здоровьем снялась с турнира в американском Стэнфорде, который начинается 31 июля.

На странице фан-группы спортсменки в соцсети «Вконтакте» сообщается, что Виктория не сможет выступить в Стэнфорде из-за вирусной инфекции. Следующим турниром, в котором планирует выступить белоруска, будет Western & Southern Open в Цинцинатти. Он стартует 12 августа.
 
«В течение всей недели я чувствую недомогание из-за вирусной инфекции. Один из лучших турниров сезона, который я вынуждена пропустить, был отмечен в моём календаре с первого дня, когда я решила вернуться в большой теннис после рождения сына Лео. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть перед своими болельщиками в Стэнфорде», - написала Виктория Азаренко.
 
После Уимблдонского теннисного турнира Азаренко резко поднялась в рейтинге WTA - на 482 позиции вверх. Сейчас она занимает 201-е место.
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