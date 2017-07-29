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29. 07. 2017

Беларусь заняла 93-е место в мире по открытости криминальной статистики

Источник фото: Следственный комитет

Беларусь заняла 93-е место в рейтинге открытости криминальной статистики, оказавшись на одной строчке с Бангладеш, Малави и Кот-д`Ивуар. При этом республика обошла в рейтинге Венесуэлу, Конго и Уганду. Эти данные отражены в ежегодном исследовании международной некоммерческой организации по вопросам развития и доступности интернета World Wide Web Foundation (WWWF).

В рейтинге Open Data Barometer лидируют Великобритания, Канада и Франция. Среди постсоветских стран лучшую позицию занимает Российская Федерация – 25-е место, затем идут Молдова (31) и Грузия (40). Беларусь расположилась на 93-м месте. Хуже дела с открытостью данных обстоят лишь у Таджикистана, который оказался на 97-й позиции.
 
Самое последнее место в рейтинге заняли Свазиленд и Йемен. Они находятся на 114-й позиции, что не так далеко от Беларуси.
 
Специалисты World Wide Web Foundation ежегодно публикуют исследование Open Data Barometer. В нем оценивается, как правительства государств раскрывают собственную статистику и какой это дает социальный и экономический эффект.
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