КНДР "строго предупредила США", запустив баллистическую ракету

В ночь на 29 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Лидер страны Ким Чен Ын, который наблюдал за запуском из командного пункта, заявил, что теперь США находятся в пределах досягаемости их ракет. Он назвал этот полет доказательством ядерной мощи КНДР и «строгим предупреждением США».

Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» была запущена в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она пролетела 988 километров за 47 минут, поднявший на высоту в 3,7 тыс. километров, и упала в 150 км от острова Окусири. Информагентства сообщили, что запуск ракеты не представлял угрозы безопасности для соседних государств. Запуск новой баллистической ракеты показало Центральное телевидение КНДР.