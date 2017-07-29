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29. 07. 2017

КНДР "строго предупредила США", запустив баллистическую ракету

В ночь на 29 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Лидер страны Ким Чен Ын, который наблюдал за запуском из командного пункта, заявил, что теперь США находятся в пределах досягаемости их ракет. Он назвал этот полет доказательством ядерной мощи КНДР и «строгим предупреждением США».

Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» была запущена в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она пролетела 988 километров за 47 минут, поднявший на высоту в 3,7 тыс. километров, и упала в 150 км от острова Окусири. Информагентства сообщили, что запуск ракеты не представлял угрозы безопасности для соседних государств. 
 
Запуск новой баллистической ракеты показало Центральное телевидение КНДР.
 
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