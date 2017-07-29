27 июля в Витебске фура сбила столб и врезалась в частный дом на улице Великолукский тракт. Водитель рассказал прибывшим на место ДТП инспекторам ГАИ, что попытался избежать наезда на пешеходов, которые внезапно вышли на проезжую часть.
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27 июля в Витебске фура сбила столб и врезалась в частный дом на улице Великолукский тракт. Водитель рассказал прибывшим на место ДТП инспекторам ГАИ, что попытался избежать наезда на пешеходов, которые внезапно вышли на проезжую часть.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.