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29. 07. 2017

В Витебске фура сбила столб и врезалась в частный дом

27 июля в Витебске фура сбила столб и врезалась в частный дом на улице Великолукский тракт. Водитель рассказал прибывшим на место ДТП инспекторам ГАИ, что попытался избежать наезда на пешеходов, которые внезапно вышли на проезжую часть.

ДТП произошло в четверг, а витебская ГАИ сообщила о нем вечером в пятницу, 28 июля. Как следует из информации на странице ГАИ в соцсети «Вконтакте», водитель фуры увидел вышедших на дорогу пешеходов, резко принял влево и сбил столб, а затем  въехал в дом.
 
Никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
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Аварии, ДТП
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