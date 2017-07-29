27 июля в Витебске фура сбила столб и врезалась в частный дом на улице Великолукский тракт. Водитель рассказал прибывшим на место ДТП инспекторам ГАИ, что попытался избежать наезда на пешеходов, которые внезапно вышли на проезжую часть.

ДТП произошло в четверг, а витебская ГАИ сообщила о нем вечером в пятницу, 28 июля. Как следует из информации на странице ГАИ в соцсети «Вконтакте», водитель фуры увидел вышедших на дорогу пешеходов, резко принял влево и сбил столб, а затем въехал в дом. Никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.