МВД проводит рейды по выявлению нарушений во время уборочной

С 27 июля сотрудники милиции начали проводить рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сельскохозяйственной сфере во время уборочной кампании-2017. Они продлятся по 10 сентября, сообщили в Министерстве внутренних дел.
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С 27 июля сотрудники милиции начали проводить рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сельскохозяйственной сфере во время уборочной кампании-2017. Они продлятся по 10 сентября, сообщили в Министерстве внутренних дел.
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.