Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2017, суббота, 13:05
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
29. 07. 2017

МВД проводит рейды по выявлению нарушений во время уборочной

С 27 июля сотрудники милиции начали проводить рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сельскохозяйственной сфере во время уборочной кампании-2017. Они продлятся по 10 сентября, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения уборочной кампании, предотвращение посягательств на товарно-материальные ценности организаций АПК и хищений зерна нового урожая.
 
В рейдовые группы вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, ГАИ, милиции общественной безопасности и других служб. Они уже работают на местах. 
 
В МВД рекомендуют руководителям сельхозпредприятий не пытаться вычислить периодичность и географию проверок. Они будут проводиться по всей стране в любое время суток, в том числе в выходные дни. Нарушения будут фиксироваться с помощью фото- и видеотехники. Виновных ждет наказание вплоть до уголовной ответственности.
 
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.