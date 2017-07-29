МВД проводит рейды по выявлению нарушений во время уборочной

С 27 июля сотрудники милиции начали проводить рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сельскохозяйственной сфере во время уборочной кампании-2017. Они продлятся по 10 сентября, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения уборочной кампании, предотвращение посягательств на товарно-материальные ценности организаций АПК и хищений зерна нового урожая.

В рейдовые группы вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, ГАИ, милиции общественной безопасности и других служб. Они уже работают на местах.

В МВД рекомендуют руководителям сельхозпредприятий не пытаться вычислить периодичность и географию проверок. Они будут проводиться по всей стране в любое время суток, в том числе в выходные дни. Нарушения будут фиксироваться с помощью фото- и видеотехники. Виновных ждет наказание вплоть до уголовной ответственности.