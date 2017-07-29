На границе Беларуси с Литвой и Латвией скопилось 900 фур

В субботу, 29 июля, очереди на границе Беларуси со странами Прибалтики увеличились до 900 грузовых машин. По данным Государственного пограничного комитета на 12:00, выезда из Беларуси в Литву ожидают 625 фур, еще 275 грузовиков стоят на границе с Латвией.

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» в очереди сейчас стоят 145 фур, в «Урбанах» - 130.

На границе с Литвой самая напряженная ситуация наблюдается в «Каменном Логе», где скопилась очередь из 220 грузовых машин. В «Привалке» стоят 150 фур, в «Котловке» - 140, в «Беняконях» - 115. Еще 50 легковых машин скопилось в пунктах пропуска «Каменный Лог» (40) и «Котловка» (10).

Что касается границы с Польшей, очередей фур здесь не наблюдается, зато есть небольшие скопления легковушек. В «Брузгах» находятся 28 машин, в «Бресте» - 100.

Накануне белорусские таможенники назвали основные причины возникновения очередей на границе с Литвой. По их мнению, водители чаще всего выбирают литовское направление для поездки в ЕС, поскольку в Польше существуют ограничения на ввоз топлива, а в Литве их нет. Например, на въезд в Польшу эти ограничения составляют до 600 литров в баке, а при въезде в Литву можно заправить полный бак.

Также иногда в литовских пунктах пропуска возникают сбои в работе информационных систем, что сказывается на пропускной способности транспортных коридоров.