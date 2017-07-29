Хоккеисты минского «Динамо» заняли 5-е место на Кубке Минска

29 июля хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в матче против рижского «Динамо» и заняли пятое место в «Кубке Минска». Они забили в ворота рижан четыре шайбы и ни разу не пропустили. Итог встречи - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Минчане забили шайбы во втором и третьем периодах. У минского «Динамо» отличились Егор Шарангович, Данила Карабань, Евгений Лисовец и Дмитрий Амброжейчик. За третье место в турнире будут сражаться столичная «Юность» и «Югра» из Ханты-Мансийска. Встреча стартует в 15:30 на льду «Чижовка-Арены». Финал, в котором участвуют ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», начнется сегодня вечером в 19:30.