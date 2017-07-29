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29. 07. 2017

Хоккеисты минского «Динамо» заняли 5-е место на Кубке Минска

Источник фото: hcdinamo.by

29 июля хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в матче против рижского «Динамо» и заняли пятое место в «Кубке Минска». Они забили в ворота рижан четыре шайбы и ни разу не пропустили. Итог встречи - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Минчане забили шайбы во втором и третьем периодах. У минского «Динамо» отличились Егор Шарангович, Данила Карабань, Евгений Лисовец и Дмитрий Амброжейчик. 
 
За третье место в турнире будут сражаться столичная «Юность» и «Югра» из Ханты-Мансийска. Встреча стартует в 15:30 на льду «Чижовка-Арены». Финал, в котором участвуют ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», начнется сегодня вечером в 19:30.
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