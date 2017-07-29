Хоккеисты минского «Динамо» заняли 5-е место на Кубке Минска

29 июля хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в матче против рижского «Динамо» и заняли пятое место в «Кубке Минска». Они забили в ворота рижан четыре шайбы и ни разу не пропустили. Итог встречи - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
29 июля хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в матче против рижского «Динамо» и заняли пятое место в «Кубке Минска». Они забили в ворота рижан четыре шайбы и ни разу не пропустили. Итог встречи - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.