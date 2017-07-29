В Минске сегодня празднуют День десантника

Сегодня в Минске на набережной Свислочи возле Дворца спорта проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил спецопераций, под названием «Рыцари неба». Они продлятся весь день.
В преддверии профессионального праздника десантники организовали для минчан выставку вооружений и военной техники. В программе праздника - парашютные прыжки, вальс бронетранспортеров, учебный бой на воде, штурм здания, спортивные конкурсы и многое другое.
Также сегодня здесь пройдет концерт, дегустация блюд полевой кухни и награждение победительниц конкурса «Мисс десантура».
В этом году в Минске решили изменить представление людей о Дне десантника, который ассоциируется с нетрезвыми голубыми беретами, купающимися в фонтанах. Организаторы праздника сообщили «Минск-Новости»
, что они решили сделать День ВДВ семейным праздником: «Мы хотим показать, что наши бойцы и защитники — люди интеллигентные и порядочные, пьяными в фонтанах не купаются».