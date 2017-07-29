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29. 07. 2017

В Минске сегодня празднуют День десантника

Источник фото: "Минск-Новости"

Сегодня в Минске на набережной Свислочи возле Дворца спорта проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил спецопераций, под названием «Рыцари неба». Они продлятся весь день.

В преддверии профессионального праздника десантники организовали для минчан выставку вооружений и военной техники. В программе праздника - парашютные прыжки, вальс бронетранспортеров, учебный бой на воде, штурм здания, спортивные конкурсы и многое другое.
 
Также сегодня здесь пройдет концерт, дегустация блюд полевой кухни и награждение победительниц конкурса «Мисс десантура».
 
В этом году в Минске решили изменить представление людей о Дне десантника, который ассоциируется с нетрезвыми голубыми беретами, купающимися в фонтанах. Организаторы праздника сообщили «Минск-Новости», что они решили сделать День ВДВ семейным праздником: «Мы хотим показать, что наши бойцы и защитники — люди интеллигентные и порядочные, пьяными в фонтанах не купаются».
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