В Минске сегодня празднуют День десантника

Сегодня в Минске на набережной Свислочи возле Дворца спорта проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил спецопераций, под названием «Рыцари неба». Они продлятся весь день.

В преддверии профессионального праздника десантники организовали для минчан выставку вооружений и военной техники. В программе праздника - парашютные прыжки, вальс бронетранспортеров, учебный бой на воде, штурм здания, спортивные конкурсы и многое другое.

Также сегодня здесь пройдет концерт, дегустация блюд полевой кухни и награждение победительниц конкурса «Мисс десантура».