Fitch улучшил прогноз по кредитному рейтингу Беларуси до позитивного

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщает об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу Беларуси. Эксперты подтвердили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги республики на уровне «B-/В». При этом прогноз был изменен со «стабильного» на «позитивный».

Рейтинг, который был присвоен белорусским евробондам, продолжает оставаться на уровне «B-». В Министерстве финансов Беларуси отметили, что улучшение прогноза Fitch означает положительное изменение ключевых переменных, определяющих рейтинг, а его характер свидетельствует о наличии перспектив улучшения рейтинга в краткосрочном периоде.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что на ситуацию в экономике Беларуси оказало положительное влияние урегулирование конфликта с Россией в нефтегазовой сфере, формирование резервов для выплаты госдолга в 2017-2018 годах, снижение инфляции и рост золотовалютных резервов. Также среди позитивных факторов агентство назвало макроэкономическую стабилизацию в Беларуси.