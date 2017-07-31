В рейтинге лучших стран для женщин Беларусь заняла 36-е место

Беларусь заняла 36-е место в рейтинге лучших стран для женщин, который был составлен американский изданием U.S. News & World Report вместе с Уортонской школой бизнеса при Пенсильванском университете и компанией BAV Consulting.

В исследовании Best Countries for Women специалисты проанализировали данные по 80 развитым странам и опросили более 9 тысяч женщин. В результате они признали самой лучшей страной для женщин Швецию, основным преимуществом которой оказалось равноправие между мужчинами и женщинами. Второе место в рейтинге заняла Дания, третье – Норвегия. Также в топ-10 лучших стран для женщин вошли Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия.

Беларусь расположилась на 36-м месте. Что касается наших соседей, лучшее место в рейтинге заняла Польша – 20-е место. Латвия оказалась на 28-м месте, Россия - на 30-м, Украина – на 52-м.

Последние три строчки в рейтинге Best Countries for Women заняли Иран, Тунис и Боливия.