В рейтинге лучших стран для женщин Беларусь заняла 36-е место

Беларусь заняла 36-е место в рейтинге лучших стран для женщин, который был составлен американский изданием U.S. News & World Report вместе с Уортонской школой бизнеса при Пенсильванском университете и компанией BAV Consulting.
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Беларусь заняла 36-е место в рейтинге лучших стран для женщин, который был составлен американский изданием U.S. News & World Report вместе с Уортонской школой бизнеса при Пенсильванском университете и компанией BAV Consulting.
Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!